Vierjähriger stürzte in Vöcklabruck von Balkon im 2. Stock

Ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit hat am Dienstagnachmittag in Vöcklabruck schwerwiegende Folgen gehabt: Ein vierjähriger Bub war in der Wohnung seiner Tante über das Geländer des Balkons im zweiten Stock geklettert und sechs bis sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind hatte in einem unbeaufsichtigten Moment die Balkontüre geöffnet und einen Sessel zur Brüstung des Balkons geschoben, um von dort aus Gegenstände in den Garten zu werfen.

Laut Polizei dürfte der Bub auf dem Sessel das Gleichgewicht verloren haben. Er stürzte über das Geländer in den darunterliegenden Garten. Die Familie alarmierte die Rettung. Das Kind wurde von einem Notarzt versorgt und dann in das Vöcklabrucker Krankenhaus gebracht. Laut ersten Einschätzungen der Rettungskräfte dürfte der Vierjährige den Sturz ohne allzu gravierende Verletzungen überstanden haben.

Ein Sturz aus dem zweiten Stock endete am Dienstag im Mühlviertel hingegen tödlich: Ein 58-Jähriger hatte bei Arbeiten auf seiner Baustelle das Gleichgewicht verloren und war ebenfalls rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

