Vier Vöcklabrucker bei der Faustball-WM dabei

Bei der Faustball-Weltmeisterschaft der Herren in Winterthur ging Österreich mit einem 3:0-Sieg gegen Italien perfekt in den Bewerb. Im Kader sind auch vier Spieler der Tigers Vöcklabruck sowie als Cotrainer Tigers-Coach Michi Fels.

Karl Müllehner ist derzeit Österreichs gefährlichster Angreifer und in der "Starting Five" gesetzt. Mit Jakob Huemer, Elias Walchshofer und Manuel Helmberger ist die gesamte Vöcklabrucker Stammabwehr nominiert, allerdings hat Teamtrainer Martin Weiß keinen der drei in seine vorläufige Startformation gewählt.

Zur Enttäuschung von Tigers-Sektionsleiter Stefan Huemer. "Es wundert es mich schon ein wenig, dass schon im Vorfeld die Stammabwehr ohne einen einzigen Vöcklabrucker Spieler fixiert wurde", sagt Huemer. "Aber unsere Jungs sind super in Form und werden im Bedarfsfall bereit sein. Letztlich zählt nur der gemeinsame Erfolg und dem ist alles unterzuordnen. Ich hoffe, dass wir das Finale erreichen."

