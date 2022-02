Vier Verletzte bei Unfall in der "Steckerlfisch-Kurve"

Aus bislang ungeklärter Ursache hatte ein 86-Jähriger kurz vor der sogenannten "Steckerlfischkurve" auf Höhe der Ortschaft Sulzbach bei Bad Ischl (Bezirk Gmunden) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war auf die Gegenfahrbahn der B145 geraten. Das Auto kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Taxi, gelenkt von einem 67-Jährigen.

Die beiden Lenker wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Der 86-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er per Helikopter in das Landeskrankenhaus nach Salzburg gebracht werden musste. Seine 82-jährige Ehefrau, der Taxilenker und dessen 75-jähriger Fahrgast wurden von der Rettung in das Salzkammergutklinikum Bad Ischl gebracht, informierte die Polizei am Abend.

Die B145 musste gut eine Stunde lang total gesperrt werden. Für die Berge- und Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Ischl, Sulzbach und Pfandl an.