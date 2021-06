Vier Rehkitze vor dem drohenden Mähtod gerettet

Jedes Jahr aufs Neue lauert der Mähtod auf die erst kürzlich gesetzten Rehkitze. Gerade heuer sind die Jungen aufgrund der langen Regenzeit und der dadurch dichter als sonst gewachsenen Wiesen besonders gefährdet.

Eine beispielhafte Aktion wurde im Gemeindegebiet von Vorchdorf durchgeführt: Nach vorausgehenden Informationen der hiesigen Landwirte machten sich kürzlich Waidmänner und -frauen in der Ortschaft Hörbach vor der Mahd auf die Suche nach den gefährdeten Jungtieren. Diese traditionelle Art der Suche rettet unzählige Rehkitze vor dem sicheren Mähtod. In diesem Fall überlebten vier kleine "Bambis", die in einer einzigen Wiese gesichtet und in Sicherheit gebracht werden konnten. Die Freude bei den Rettern wie den Grundbesitzern war groß.