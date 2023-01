Vier hochpreisige BMW aus Autohaus gestohlen

Nach einem Autodiebstahl im Salzkammergut ermittelt das Landeskriminalamt. Die Tat hat sich am vergangenen Wochenende, zwischen 13. und 16. Jänner, ereignet. Neben den hochpreisigen Autos fehlten am Montag auch diverse Fahrzeugschlüssel. Die Unbekannten waren zuvor in das Autohaus eingebrochen. Mit den Pkws fuhren sie anschließend vom Parkplatz weg. "Der Verbleib der Fahrzeuge ist bis dato unbekannt", berichtet die Polizei-Pressestelle am Montag.

