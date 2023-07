Vier hochkarätige Musikabende in Steinbach

"Die Musik ist die Sprache der Engel." Unter diesem Motto stehen die diesjährigen Philharmonischen Konzerte in der Pfarrkirche Steinbach am Attersee. Peter Wächter, dem künstlerischen Leiter der Konzertreihe, gelang es wieder, hochkarätige Musikerinnen an den Attersee zu holen.

Den Anfang macht Maddalena Del Gobbo (Viola da Gamba), die an diesem Freitag, 20 Uhr, mit philharmonischen Freunden "Musik am Hof von Fürst Esterhazy" präsentiert. Am Freitag, 4. August, spielt das Wiener Philharmonia Trio Werke von Schubert, Beethoven und Mozart. Am Freitag, 11. August, präsentiert das Wiener Philharmonia Quartett Kammermusik von Schubert und Smetana, den Abschluss macht am Freitag, 18. August, das Wiener Philharmonia Ensemble mit Werken aus dem Biedermeier.

Karten sind online auf www.kultur-steinbach.at buchbar. OÖN-Kartenbesitzer erhalten eine Ermäßigung.

