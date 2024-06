„Viele Verkehrsteilnehmer reagieren falsch auf Blaulicht“

Was tun, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und plötzlich ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Folgetonhorn hinter einem auftaucht? „Leider kommt es immer wieder vor, dass Verkehrsteilnehmer aus Unsicherheit nicht wissen, wie sie richtig reagieren sollen“, sagt Karin Urich. Sie weiß, wovon sie spricht. Seit 25 Jahren arbeitet die Regauerin beim Roten Kreuz, sie ist Sanitäterin an der Ortsstelle in Thomasroith und beim Notarztteam in Vöcklabruck.