Viele personelle Veränderungen in den Pfarren

Dekanat Bad Ischl: Josef Gratzer wird zum Kurat im Dekanat bestellt. Teresa Kaineder wird Leiterin des Projekts "Kulturhauptstadt 2024".

Dekanat Frankenmarkt: Christoph Buchinger wird Pfarradministrator in Frankenburg und Pfarrmoderator von Zipf in Zusammenarbeit mit Pfarrassistent Bernhard Hüsers. Feiyan Xu wird Kooperator der Pfarre Mondsee. Irmgard Raffetzeder wird Pastoralassistentin für die drei Pfarren St. Georgen im Attergau, Frankenmarkt und Pöndorf.

Dekanat Gmunden: Gerhard Jessl wird Pastoralassistent in den drei Pfarren Gmunden, Traunkirchen und Altmünster. Thomas Adamu wird Pfarrmoderator in Gschwandt in Zusammenarbeit mit Anna Maria Marschner in Nachfolge von Pfarrer Alois Kainberger.

Dekanat Schörfling: Reinhold Stangl, Pfarrer in Gampern, wird in Seewalchen Pfarrmoderator in Zusammenarbeit mit Pfarrassistent Markus Himmelbauer.

Dekanat Schwanenstadt: Konrad Enzenhofer wird zum Kurat im Dekanat bestellt. Berta Bumberger wird Pastoralassistentin in Attnang. Christian Ojene wird Pfarradministrator in Wolfsegg und in Bruckmühl. Helmut Part, Pfarrer in Schwanenstadt und Rüstorf, wird Pfarrprovisor von Ottnang.

