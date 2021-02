"Viele Menschen wissen nicht einmal, dass unsere Kirche eine christliche ist"

Seit einigen Tagen haben die serbisch-orthodoxen Christen in aller Welt mit Patriarch Porfirije Peric ein neues Oberhaupt. Nikola Pantic sprach darüber gestern in seiner Predigt. Der 41-jährige Priester leitet die serbisch-orthodoxe Kirchengemeinde Gmunden. Diese wurde 2016 gegründet und ist (neben Linz, Enns und Braunau) eine von vier serbisch-orthodoxen Pfarren in Oberösterreich.