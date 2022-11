Viel zu warm und etwas zu nass

Mit einer mittleren Temperatur von 6,2 Grad war der gestern zu Ende gegangene November zwischen 2 und 2,5 Grad wärmer als das langjährige Mittel, berichtet der Seewalchner Wetterkundler Christian Brandstätter, Chef der METEO-data GmbH. "Dabei gab es zu Beginn des Monats fast schon frühlingshafte Phasen und in der zweiten Monatshälfte wechselhaftes Wetter mit viel Regen."

Laut METEO-data lagen die Höchsttemperaturen in der ersten Monatshälfte meist zwischen 10 und 15 Grad, an manchen Tagen sogar noch höher. So wurde in Seewalchen am 1. November ein Höchstwert von 18,9 Grad gemessen, am 7. November waren es 17,2 Grad. In der zweiten Monatshälfte blieben die Temperaturen durchwegs unter 10 Grad. Der November fiel in vielen Regionen zu nass aus. Der Tag mit den höchsten Niederschlagsmengen war der 4. November. In Seewalchen wurde eine Menge von knapp 20 Millimeter pro Quadratmeter registriert, in Bad Ischl waren es 34, in Altmünster 28, in St. Wolfgang sogar fast 40 Millimeter. Frost gab es erst in der zweiten Monatshälfte, und da nur vereinzelt mit bis zu –2 Grad.

Wann kommt der erste Schnee? Der ist aktuell noch nicht absehbar.