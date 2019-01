Viel Neues um drei altbekannte Laufereignisse im Salzkammergut

Zum Salzkammergut-Top-3-Laufcup, der heuer zum bereits siebenten Mal ausgerichtet wird, gesellt sich ab sofort ein "Laufcup light".

Einer der drei beliebten Bewerbe ist der Kaiserlauf in Bad Ischl. Bild: OON

Der 38. Internationale Mondseer Lauftag (vormals Mondsee-Halbmarathon), der heuer erstmals am Samstag, dem 1. Juni, stattfindet, der 18. Bad Ischler Raiffeisen-Halbmarathon – Kaiserlauf (Sonntag, 22. September) und der 48. Internationale Wolfgangseelauf – Salzkammergut-Marathon (Sonntag, 20. Oktober) richten in diesem Jahr den Salzkammergut-Top-3-Laufcup aufgrund des großen Erfolges zum bereits siebenten Mal aus. Der Cup vereint dabei die schönsten und beliebtesten Läufe des Salzkammerguts. Die Distanzen bleiben mit 21,1 km + 21,1 km + 27 km = 69,2 km gleich.

Dazu gibt es aktuelle Neuigkeiten: Aufgrund der ausgezeichneten Resonanz werde 2019 in Ergänzung zu den traditionellen Distanzen erstmals der "Salzkammergut Top-3-Laufcup light" durchgeführt, kündigen die drei Veranstaltungschefs Karl Mörtl (Mondsee), Sigi Lemmerer (Bad Ischl) und Franz Sperrer (Wolfgangsee) an. Zu diesem "Light-Cup" zählen folgende kürzere Distanzen in Mondsee, Bad Ischl und St. Wolfgang: 10 km + 7,36 km + 10 km = 27,36 km.

Bei beiden Serien gehe es nicht um Spitzenleistungen, sondern einzig und allein um gesunde Bewegung, so die Organisatoren: Alle Dreifach-Finisher erhalten deshalb eine edle Glasmedaille und eine Cup-Urkunde zum Download. Damit solle vor allem den Hobbyläufern ein noch besserer Service geboten werden. Zu den drei "Laufperlen" werden rund 8000 Teilnehmer aus 50 Ländern erwartet. (gs)

