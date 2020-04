Video überführte 69-jährige Trachtendiebin

Sie versteckte die Artikel in ihrer Handtasche, die Tat wurde auf einem Überwachungsvideo aufgezeichnet. In ihrer Wohnung fanden die Beamten Diebesgut im Wert von rund 1.670 Euro. Die Frau war geständig und wird angezeigt, berichtete die oberösterreichische Polizei am Donnerstag.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.