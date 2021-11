Verwirrung um Tagfahr- und Hecklicht: Tückisch, dass die Technik eh alles regelt

Auf großes Echo stieß unser vergangenen Samstag erschienener Artikel "Die Gefahr der fehlenden Hecklichter", in dem es um ungenügende Beleuchtung von Pkw in Nebelzeiten bzw. um die Beleuchtungsautomatik mancher Autos ging. Wie berichtet, schaltet sich dabei zwar das Tagfahrlicht ein, nicht aber die Rücklichter, was bei schlechter Sicht gefährlich ist.