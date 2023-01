Verwirrung um das neue Gratisparken in Vöcklabruck

Vor wenigen Tagen wurden die Parkscheinautomaten in der Stadt umgestellt und das Gratisparken wurde neu geregelt: Konnte man zuvor in der Innenstadt die ersten 30 Minuten ohne Münzeinwurf gratis parken, gibt es jetzt die halbe Stunde Gratisparken erst nach einem Mindesteinwurf von 50 Cent im Nachhinein. "Es hat ein extremer Missbrauch stattgefunden", erklärt Bürgermeister Peter Schobesberger (SP). So haben etwa Dauerparker am Stadtplatz immer wieder Gratistickets benützt.