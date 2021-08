Verwaiste Koffer riefen Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Plan

Die Gegenstände und weitere Utensilien, die einem unsteten 58-Jährigen zugeordnet werden konnten, dürften seit vergangenem Donnerstag dort gelegen haben. Am Montag gegen 15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert und setzte einen Diensthund ein. Nachdem der Vierbeiner eine Fährte am Traunufer erschnüffelt hatte, wurde ein Hubschrauber sowie Feuerwehr, Wasserrettung und Taucher hinzugezogen. Sie suchten im Fluss und auf den Steilhängen, mussten aber gegen 20.30 Uhr ohne Ergebnis abbrechen. Drei Stunden später konnte der 58-Jährige schließlich bei seinem Schlafplatz angetroffen werden. Er war unversehrt und gab an, dass er sich in Wels aufgehalten habe.

Wasserretter, Taucher, Feuerwehrleute und Polizisten standen im Einsatz. Bild: Matthias Lauber