Verunglückte E-Bikerin machte mit Helm auf sich aufmerksam

Zum Unfall kam es gegen 15.45 Uhr auf der Obermühlhamer Gemeindestraße. Die Frau war in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und in den etwa 3,5 Meter tiefen Straßengraben gestürzt, berichtete die Polizei am Dienstagabend. Zuvor wollte sie Steinen auf der Fahrbahn ausweichen, hieß es. Da die schwer Verletzte aus eigener Kraft nicht aus dem Straßengraben klettern konnte, warf sie, als sie ein Fahrzeug auf der wenig befahrenen Straße herannahen hörte, ihren Fahrradhelm auf die Straße, berichtete die Polizei weiter. Der Versuch, so auf sich aufmerksam zu machen, war erfolgreich: Der Autolenker bemerkte den Helm, hielt an, setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Die Frau wurde von der Rettung ins Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert.