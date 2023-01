Vermisster aus Altmünster tot in Teich gefunden

Gegen 18 Uhr hatte der Mann das Haus, in dem er mit seiner Gattin gelebt hatte, verlassen. Weil er bis 20.30 Uhr nicht zurückkehrte, rief seine Frau die Polizei. Es folgte eine großangelegte Suchaktion. Zunächst rückten Feuerwehr, Rettungshunde und Polizeihubschrauber an, dann wurde die Suche mit 70 Kräften der Feuerwehren Altmünster, Eben-Nachdemsee, Neukirchen, Traunkirchen und Reindlmühl sowie acht Hundeführern der Rettungshundebrigade und des Roten Kreuzes ausgeweitet. Bei der Suche seien auch drei Drohnen eingesetzt worden, berichtet die Polizei. Gegen vier Uhr Früh hatten die Angehörigen und die Einsatzkräfte traurige Gewissheit. Der vermisste 83-Jährige wurde tot in einem Teich aufgefunden, nur 200 Meter entfernt von seinem Zuhause.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Für die Feuerwehr Altmünster war es nicht der einzige Einsatz am Dienstagabend. Ein Auto war gegen 21.30 Uhr gegen einen betonierten Wasserdurchlass gekracht, zwei Feuerwehrleute leisteten Erste Hilfe und retteten den Schwerverletzten aus dem Unfallwrack. Mehr dazu im folgenden Artikel:

Mehr zum Thema Salzkammergut Autofahrer prallte frontal gegen Wasserdurchlass ALTMÜNSTER. Ein 53-jähriger Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Zwei Mitglieder der Feuerwehr wohnen direkt bei der Unfallstelle und ... Autofahrer prallte frontal gegen Wasserdurchlass

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper