Vermisst im Almtal: (K)eine Suche nach der Schuld

Er sei kein guter Partner und ein echter Mann erst recht nicht. Seine Frau habe er einfach zurückgelassen, egoistisch, herzlos, fahrlässig. Und jetzt müsse er eben seine Lektion lernen. Der Stammtisch ist laut, die sozialen Medien schreien.

Seit 30. Juni fehlt von Helga W. aus Walding jede Spur. Verschwunden ist sie in der Hinteren Hetzau, irgendwo zwischen Almtalerhaus und Welserhütte. Hunderte Polizisten, Bergretter und Feuerwehrleute haben stundenlang nach ihr gesucht. Im Gelände, auf Forstraßen, mit Hunden und aus der Luft. Nichts. Als hätte sich die 64-Jährige in Luft aufgelöst.

Nicht leicht zu verkraften für die Suchmannschaften, die alles investieren. Und vor allem für ihren 62-jährigen Ehemann, der zusätzlich zur schmerzhaften Belastung der Ungewissheit noch mit schweren Vorwürfen zurechtkommen muss, weil Helga W. und er zwar gemeinsam aufgebrochen, aber nicht gemeinsam angekommen sind. Er sei vorausgegangen, sagte er später der Polizei. So, wie er es bei den 40 gemeinsamen Bergwanderungen pro Jahr oft gemacht habe. Das sei seit Jahren so vereinbart. Ein Treffpunkt werde festgelegt, dann gehe jeder sein Tempo.

Nicht alltäglich, nicht fahrlässig

Bestimmt nicht alltäglich und vermutlich nicht die beste Lösung, aber längst kein Grund, um in rauen Worten über Schuld und Fahrlässigkeit zu diskutieren. Denn es geschah im Einvernehmen. Niemand ist „davongelaufen“, niemand hat jemanden „im Stich gelassen“, keiner wurde „allein seinem Schicksal überlassen“.

Vorwürfe macht sich der 62-Jährige mit Sicherheit selbst, zusätzliche braucht es nicht. Und würde Helga W. lebend gefunden werden, die „Treffpunkt-Variante“ einer Wanderung wäre vermutlich für immer gestrichen. Wenn niemand weiß, was passiert ist, wissen es jene, die zu Hause den Hergang konstruieren, nicht besser.

Der Weg vom Almtalerhaus zur Welserhütte ist gut markiert, verläuft zunächst auf breiten Forststraßen, Absturzgefahr besteht nur an wenigen Stellen. Mit genügend Kondition und ausreichend Erfahrung ist die Einkehr in einer urigen, tollen Hütte der Lohn einer wunderbaren, technisch einfachen, aber langen Wanderung. In schwierigem, unmarkiertem Gelände vorauszugehen, ist eine völlig andere Sache.

Suche geht weiter

Kaum jemand von jenen, die schnell urteilen, macht sich Gedanken, dass es Angehörige gibt, die immer noch hoffen – nicht nur der Ehemann, der mit seiner Familie schon auf eigene Faust zu einer Suchaktion in die Hintere Hetzau aufgebrochen ist. Auch Freunde, Verwandte und Bekannte wollen und können nicht ausschließen, Helga W. noch einmal zu sehen, auch wenn die Chancen darauf mit jedem Tag schwinden. Kaum etwas ist so schwer zu ertragen wie die Ungewissheit über den Verbleib eines geliebten Menschen. Und kaum etwas ist verletzender, als diesen Schmerz mit Gerüchten und Anschuldigungen zu befeuern.

Am Samstag fand die bislang letzte große Suchaktion nach Helga W. statt. Gefunden wurde nur eine Sonnenbrille. Eine, die schon deutlich länger als Ende Juni in der Hinteren Hetzau lag. Wieder kein Hinweis. Noch wollen Polizei und Bergrettung nicht aufgeben. In Kleingruppen werden sie weitersuchen – und bei jeder privaten Wanderung im Gebiet die Augen offen halten.

