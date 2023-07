Vermisst: Großaufgebot an Einsatzkräften suchte nach zwei Kajakfahrern in Bad Ischl

Sechs Feuerwehren waren heute Nachmittag an einer Personenrettung in der Traun bei Mitterweissenbach (Gemeinde Bad Ischl beteiligt). Der Grund: Im Fluss wurde ein gekentertes Kajak gesichtet, zwei Personen würden sich daran festhalten. Nach kurzer Absprache der Blaulichtorganisationen stationierten sich die Einsatzkräfte an festgelegten Punkten und suchten die Traun nach den Vermissten ab. Das geschah zum einen vom Ufer aus. Zum anderen machte man sich zur Luftüberwachung die Drohne der Freiwilligen Feuerwehr St. Agatha (Bezirk Grieskirchen) zunutze.



Nach einer knappen Stunde war die Suche glücklicherweise erfolgreich: Ein Trupp der Hauptfeuerwache konnte gemeinsam mit einem Team der Wasserrettung die verunglückten Kajakfahrer unverletzt an Land finden und in Sicherheit bringen.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer