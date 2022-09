Verletzte Tschechinnen vom Brunnkogel gerettet

Die zwei der insgesamt vierköpfigen Gruppe, eine 19- und 46-Jährige, war es die erste Bergtour. Sie stiegen zunächst vom Parkplatz Taferlklaussee auf den Brunnkogel. Als Abstieg wählten die vier Frauen den in einer App eingetragenen "Franz-Scheckenberger-Steig" - ohne zu wissen, dass dieser durchaus schwierig ist, berichtete die Polizei am Sonntagabend. Als die 19-Jährige und die 46-Jährige überfordert waren, entschied sich die gesamte Gruppe dazu, wieder über den Normalweg abzusteigen.

Plötzlich kam es zu einem Steinschlag. Die 19-Jährige wurde von einem ca. "kinderkopfgroßen" Stein am rechten Unterarm getroffen und verletzt. Aus Schreck darüber stürzte ihre 42-jährige Freundin etwa zehn Meter über eine extrem steile Schotterrinne ab. Danach wurde sie noch von einem etwa faustgroßen Stein an der Stirn getroffen. Sie hatte Prellungen am ganzen Körper und mehrere Rissquetschwunden, so die Polizei. Die Frauen wählten den Notruf. Die Bergrettungen Ebensee und Neukirchen rückten aus und auch der Polizeihubschrauber wurde hinzugezogen. Mit dem Hubschrauber wurden die Verletzten mittels Tau geborgen. Die wurden ins Krankenhaus Gmunden gebracht.