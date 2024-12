Verletzte Skitourengeherin (25) am Pass Gschütt mit Hubschrauber gerettet

Eine Gruppe von drei Wintersportlerin im Alter zwischen 25 und 30 Jahren, alle aus dem Bezirk Gmunden, war am Nachmittag zu einer Skitour vom Pass Gschütt in Gosau auf den 1666 Meter hohen Rußberg aufgebrochen. Bei der Abfahrt stürzte eine 25-Jährige knapp unterhalb des Gipfels und verletzte sich dabei schwer am Knie. Wegen der einsetzenden Dunkelheit wurde neben der Bergrettung Gosau auch der Notarzthubscharuber "Christophorus 6" aus Salzburg alarmiert.

Die Hubschrauberbesatzung konnte die Frau nach einer Zwischenlandung am Gipfel mit dem Tau retten. Mehrere Minuten lang musste die 25-Jährige am Tau bis nach Gosau geflogen werden. Dort hatte die Bergrettung Gosau bereits einen geeigneten Platz mit genügend Licht für eine Hubschrauberlandung vorbereitet. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte um 17 Uhr zum Krankenhaus Bad Ischl geflogen.

