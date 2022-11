Verkehrszeichen und Ortstafeln in Ohlsdorf gestohlen

Unbekannte Täter rissen oder schraubten bereits in der Nacht zum 1. November 2022 (Halloween) in Ohlsdorf in der Hochbaustraße zwölf Verkehrszeichen von den Rohrpfosten ab und stahlen diese. Es handelt sich dabei um Ortstafeln sowie Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Die Polizei bitte um Mithilfe: Hinweise, die vertraulich behandelt werden, bitte an die Polizeiinspektion Gmunden unter der Telefonnummer 059133 4100.