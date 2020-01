Die Anrainer des geplanten Heilstollens im Ebenseer Ortsteil Rindbach machen Druck auf die Gemeindeführung. Wie berichtet befürchten sie, vom Verkehr überrollt zu werden, wenn die Tourismuseinrichtung in Betrieb geht. Im Bereich der Freizeitanlage am Seeufer sei die Situation in den Sommermonaten schon jetzt unerträglich, sagt Reinhold Reisenbichler, Sprecher der Bürgerinitiative Strandbadstraße. "Der Verkehr hat schon jetzt enorm zugenommen", sagt er.