Verkehrskontrolle überführte Ischler Cannabis-Gärtner (46)

Eine Verkehrskontrolle ist einem Cannabis-Gärtner aus Bad Ischl (Bezirk Gmunden) zum Verhängnis geworden. Der 46-Jährige war am späten Montagnachmittag an der Autobahnauffahrt Schörfling von einer Streife der Autobahnpolizei Seewalchen angehalten worden. Ein Drogenschnelltest schlug auf THC und Kokain an, eine Vorführung zum Amtsarzt verweigerte der Mann. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zwei Anzeigen erwarten 46-Jährigen

Damit nicht genug: Im Wagen des Ischerls fanden die Beamten 80 Gramm Cannabis, eine kleine Menge Kokain und Suchtgiftutensilien. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete daraufhin eine Hausdurchsuchung an. An der Wohnadresse des 46-Jährigen in Bad Ischl wurden die Polizisten abermals fündig: Eine sogenannte Grow-Box zur Aufzucht von Cannabis-Pflanzen in Innenräumen wurde ebenso sichergestellt wie rund 400 Gramm Cannabiskraut. Der Beschuldigte wird der Staatsanwaltschaft Wels und der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.

