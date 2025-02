Verkauf von Bootshaus am Traunsee: Oberlandesgericht bestätigt Rückabwicklung

Am Westufer des Traunsees kam es im Herbst 2019 zum Verkauf eines großen Bootshauses samt Seegrundstück. Symbolbild: Burgstaller

Mehr als fünf Jahre ist es her, dass eine damals 82-Jährige ihr 500 Quadratmeter großes Bootshaus samt Seegrundstück (324 Quadratmeter) am Westufer des Traunsees verkaufte. Ein Unternehmer aus der Region hatte ihr insgesamt 324.000 Euro dafür bezahlt- und sah sich wenige Jahre später mit einer Zivilklage konfrontiert. Der Vorwurf: Verkürzung über die Hälfte, Wucher und List. Die Großnichte und Alleinerbin der betagten Dame gab an, dass ihre Verwandte bereits zu Lebzeiten (sie