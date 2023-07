Verkäuferin bedroht: 32-Jähriger in Haft

Am Dienstag gegen 17.15 Uhr wurde die Polizei zu einem Geschäft in St. Georgen im Attergau beordert. Ein 32-jähriger Marokkaner hatte eine Verkäuferin bedroht, indem er mit einer Geste andeutete, ihr den Hals abzuschneiden. Die Frau fühlte sich laut Polizeibericht "in Furcht und Unruhe versetzt". Deshalb erfolgte die Festnahme des 32-Jährigen und anschließend die Einlieferung in die Justizanstalt Wels. Er zeigt sich nicht geständig, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

