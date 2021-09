Verfassungsschutz befasst sich mit Petition gegen Islam-Kulturzentrum

Vertreter der Gruppierung "Die Österreicher" haben am Samstag auf dem Stadtplatz Unterschriften für die Petition "Keine islamistische Großmoschee in Vöcklabruck!" gesammelt. Die behördlich nicht angemeldete Aktion richtet sich gegen das in Bau befindliche Bosniakisch-Österreichische Kultur- und Bildungszentrum.