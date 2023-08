Vereinsjubiläum: Goiserer Kicker feierten 100 Jahre

Beim dazugehörenden Jubiläumsturnier traten das Heimteam sowie die benachbarten Fußballvereine SV Bad Ischl, ASKÖ Gosau, ASKÖ Ebensee, SV Ebensee und SV St. Wolfgang an. Bei drückender Hitze boten die Kicker den Fans spannende Partien in einem Blitzturnier mit einer Spielzeit von jeweils 25 Minuten. Der Sieg ging an Gosau vor Ebensee und St. Wolfgang. Der SV Bad Goisern zählt mit dem SV Gmundner Milch und dem SV Ebensee zu den ältesten Fußballvereinen des Salzkammerguts.

