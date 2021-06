Verein "Initiative Lehártheater" richtet Petition an Staats- und Landesspitzen

"Warum muss das Lehártheater sterben? Wir dürfen nicht wegsehen!" Diese Frage bzw. diese Reaktion richtet der Verein "Initiative Lehártheater" an die Spitzen von Bund und Land – namentlich an Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), seine Parteikollegin Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer, Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sowie an den Gemeinderat und die Bürger von Bad Ischl.