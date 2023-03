Verein hilft Frauen nach einer Abtreibung

Damit diese Frauen in Zukunft rasch einen Ansprechpartner haben, bietet der Verein ab April kostenlose und diskrete "TrauerGEHspräche" an. In diesen einstündigen Spaziergängen zu zweit in der Natur besteht die Möglichkeit, ungezwungen über das Erlebte und die damit zusammenhängenden Gefühle zu plaudern. Dabei ist es unerheblich, wie lange der Abbruch zurückliegt. "Unser niederschwelliges Angebot soll eine psychotherapeutische Unterstützung keinesfalls ersetzen, es soll vielmehr eines von vielen Puzzleteilen auf dem Weg zur Genesung sein", teilt der Verein, der vor 20 Jahren von selbst betroffenen Frauen gegründet wurde, mit.

Nähere Informationen gibt es auf www.spuren-im-leben.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.