Verbund AG plant Sonnenkraftwerk in Oberweis und lädt zu Info-Abend ein

Begehung der PV-Anlage in Wallsee-Mitterkirchen (NÖ). Ein ähnliches Projekt ist in Oberweis geplant.

Im Laakirchner Ortsteil Oberweis plant Energy Heroes im Auftrag des Energieversorgers Verbund AG, ein Sonnenkraftwerk zu errichten. Auf einem Areal, das sich an der Grenze zum Gewerbegebiet Süd-Laakirchen befindet, soll demnach eine Freiflächen-Agri-Photovoltaik-Anlage mit einer Jahreserzeugung von etwa vier bis sechs Millionen Kilowattstunden entstehen. Die Details des noch nicht beschlossenen, in der Projektierungsphase befindlichen Vorhabens werden kommende Woche – am Dienstag, 26.