Vater und Tochter verirrten sich beim Abstieg vom Donnerkogel

Von einer Tour auf den Donnerkogel in Gosau sind zwei Tschechen am Samstag völlig erschöpft und durchnässt zurückgekehrt. Sie hatten sich beim Abstieg von der Zwieselalm verstiegen. Als dann auch noch Dunkelheit und starker Regen einsetzten, wählte der Vater gegen 20.40 Uhr den Notruf. Auf 1100 Metern Höhe wartete er gemeinsam mit seiner Tochter auf Hilfe. Gosauer Bergretter und Gmundner Alpinpolizisten stiegen zu dem Duo auf und konnten es unverletzt ins Tal bringen, berichtet die Polizei am Sonntag.

Zu spät gestartet

Mangelhaftes Zeitmanagement war ein Grund, warum die Tour mit einem Rettungseinsatz geendet hat. Laut Polizeibericht waren die Tschechen erst zu Mittag gestartet. Nachdem sie die Zwieselalm mit der Seilbahn erreicht hatten, stiegen die beiden in den Donnerkogel-Klettersteig ein. Nach fünf Stunden kamen sie auf dem Gipfel an - viel zu spät. Deshalb verpassten sie auch die Seilbahn, die sie zurück ins Tal bringen sollte. Diese hatte bereits ihren Betrieb eingestellt.

Vater und Tochter entschieden daher, über das "Feichteck" zum Vorderen Gosausee abzusteigen. Sie gerieten in einen unmarkierten und sehr wenig begangenen Steig entlang der früheren Skiabfahrt. "Aufgrund der schwachen Steigspuren und der fehlenden Ortskenntnis verstiegen sich die beiden Tschechen im steilen, felsdurchsetzten Gelände und konnten weder vor noch zurück", teilte die Polizei mit. Mithilfe der Bergrettung und Alpinpolizei erreichten sie schließlich das Tal.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.