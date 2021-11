Varieté soll Ischler Wintersaison beleben

Unterstützt wurden sie dabei von Ars-Media-Veranstalter Freimuth Teufel und Inszenierungskünstler und Co-Veranstalter Dirk Denzer. Stattfinden soll das Spektakel nach dem Lockdown, und zwar von 11. bis 13. Februar 2022.

Denzer, selbst Varieté-Künstler, verspricht: "Die Show mit international bekannten Künstlern und Akrobaten wird österreichweit einzigartig sein. Wir wollen mit dem Winter-Varieté in Bad Ischl ein positives Signal in einer besonders herausfordernden Zeit setzen." Das 2 x 50-minütige Programm enthält laut Programm traumhafte Jonglage, einzigartige Balancekunst, spektakuläre Luftakrobatik, hinreißende Comedy und faszinierendes Glasharfenspiel, untermalt von den sphärischen Klängen einer Liveband. Die Show soll die Wintersaison in der Kaiserstadt beleben, einen Gegenpol zum Lehárfestival im Sommer bilden und bereits als starkes Zeichen im Hinblick auf die Kulturhauptstadt 2024 gelten.

Tickets können Sie hier erwerben.