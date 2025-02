Vandalismus trübt Bad Ischls Erinnerung an die Schrecken des Nationalsozialismus

Aufklappbare Riesenstecknadeln geben tiefe Einblicke in die NS-Zeit in Bad Ischl.

In Bad Ischl tappen sie im Dunkeln: Die Polizei, die immer wieder wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt ermitteln muss. Die Initiatoren eines Erinnerungsprojekts, die nicht wissen, warum ausgerechnet jene zwölf Stecknadeln, die an die NS-Zeit in der Kaiserstadt erinnern, immer wieder Ziel von Vandalismus werden. Und auch die Täter selbst, die meist in den Nachtstunden unterwegs sind.