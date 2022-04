Vandalen zerstörten Leitpflöcke und stahlen Verkehrsschilder

Die Täter beschädigten in der Nacht auf den Ostermontag mehrere Leitpflöcke, indem sie diese aus dem Boden rissen und abbrachen. Dann stahlen sie das Hinweisschild zur sogenannten "Vituskirche" in Oberregau und ein Hinweisschild "Sackgasse", einige hundert Meter entfernt in der Ortschaft Schönberg. Eine am Tatort bei der Vituskirche zurückgebliebene Rohrzange wurde von der Polizei sichergestellt. Die Täter dürften sie vergessen haben.