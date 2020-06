Vandalen treiben am Attersee ihr Unwesen - Zeugenaufruf

Ihr Unwesen haben in der Nacht auf Sonntag ein oder mehrere Unbekannte in Unterach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) getrieben. Drei Ortstafeln wurden mit schwarzem Lackspray verschandelt, einen betonierten, rund einen Meter hohen Gartenzwerg vor einem Haus in Innerschwand am Mondsee ließen sie mitgehen. Die Polizei vermutete einen Zusammenhang zu anderen Taten.

Bereits in der Nacht auf den 6. Juni schlugen die Vandalen zu und warfen entlang der Attersee-Bundesstraße zwischen Nußdorf und Unterach 17 Mitkübel, Blumentröge und eine Sitzbank auf die Fahrbahn. Teilweise lagen die Tonnen vor unübersichtlichen Kurven oder Straßenkuppen. Zudem riss man zwei Leitpflöcke aus der Verankerung und beschädigte eine Hinweistafel. Die OÖN haben berichtet.

"Gleich gelagerte Blödheiten"

Nach Auftreten der neuen Zerstörungen glaubte die Polizei an einen Zusammenhang: "Das sind gleich gelagerte Blödheiten" so ein Beamter der Polizei Unterach zur APA. Es könne gut sein, dass es sich um eine Gruppe handelte, die ihr Unwesen treibt.

Zeugen in beiden Fällen wurden ersucht, sich unter der Telefonnummer 059 133 4177 zu melden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.