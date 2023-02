Van der Bellen würdigt Aktionen gegen Vergessen

Van der Bellen war im Mai 2022 bei der Gedenkfeier des Vereins als Gast anwesend. Weil er von den Aktivitäten so beeindruckt war, versprach er Rudi Loidl eine Gegeneinladung. Themen gab es in der Hofburg genug zu besprechen. Frederik Schmidsberger, Obmann des Mauthausen Komitees Vöcklabruck, stellte die Projekte vor. Es wurde ausgiebig über Rassismus und Bildung gesprochen. Der Bundespräsident bedankte sich bei Vertretern des Komitees für ihr Engagement und sprach die Bitte aus, weiterhin so viele Aktivitäten in der Region gegen das Vergessen und gegen Rassismus und Ausgrenzung zu setzen.

