ATTNANG-PUCHHEIM. Während in den USA die MLB (Major League Baseball) traditionell mit Anfang April ihre Spielzeit begonnen hat, bestreiten sowohl die Damen als auch die Herren der ASAK Athletics Attnang-Puchheim am Sonntag ihre ersten Heimspiele der Saison.

Die Herren entschieden sich ja nach vielen Jahren in Österreichs höchster Spielklasse für den Schritt in die 2. Bundesliga Mitte, konnten dort bereits zwei Auswärtssiege gegen Kufstein feiern und wollen am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Attnanger Spitzberg gegen die Graz Dirty Sox und die Schremser Beers (NÖ) bestehen. Für die ASAK Athletics Ladies markieren die ebenfalls um 11 Uhr beginnenden Heimspiele in der 2. Softball-Bundesliga gegen die Vienna Wanderers 2 und die Kufstein Valkyries den Saisonauftakt. (gs)

