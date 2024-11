Urlaubsgefühle mit einer Extraportion Regionalität im Almtal

Wellnessen, entspannen, genießen. Einfach ins Wohnmobil setzen und ab in den Urlaub. Viele Gourmets müssen nicht so weit fahren – sie legen gleich einen Stopp im Almtal ein. Aus gutem Grund. Erstens lockt die zauberhafte Region mit unzähligen Wandermöglichkeiten, zweitens bietet die WellnessWelt Almtal Camp mit dem neu errichteten Wellnessbereich alle Annehmlichkeiten. Und außerdem kann man den Gasgriller ruhig im Auto verstaut lassen, denn die Florianstubn lockt mit Spezialitäten aus der Region.

Genuss im Mittelpunkt

"Viele Durchreisende stoppen bei uns, weil wir schön in der Mitte liegen. Es kommen auch viele Tagesgäste. Ihnen taugt unser Konzept", sagt Christian Windischbauer, der gemeinsam mit Vladana Gutenberger das Restaurant führt.

Das Erfolgsrezept ist denkbar einfach. "Wir kaufen beim Bauern, verwenden viel Regionales, auch wenn es mehr kostet. Aber uns ist das wichtig. Und die Gäste schätzen das", sagt Windischbauer.

Der Wirt ist kein gelernter Koch oder ausgebildeter Gastronom. Windischbauer studierte technische Chemie, arbeitete im Labor ehe er sich vor einem Jahr dazu entschloss, in die Gastronomie zu wechseln. "Eigentlich mache ich nichts anderes. Die Tools sind überall die gleichen. Der Kunde ist König. Ich lerne viel und es ist schön, wenn man die Gäste begeistern kann und sie zurückkommen", sagt Windischbauer.

Das werden sie mit Sicherheit. Denn mit dem schmackhaften Sandwich gefüllt mit Roastbeef und Süßkartoffel-Pommes als Beilage schaute er in die Herzen der Gäste – und gewann die Schmankerlwahl im Salzkammergut. Wenn Gourmets sonst auf etwas Gusto haben sollten, zaubert Koch Milad noch mehr Spezialitäten. "Er kann alles – internationale Küche, Almtal-Schmankerl, Fischbuffet oder aktuell Wildgerichte." Wer Süßes bevorzugt, den schicken die selbstgemachten Mehlspeisen von Dana in den siebten Himmel. So gut, dass man sich am liebsten einen Dauerparkplatz reservieren möchte.

Autor Philipp Braun Kulinarik-Redakteur Philipp Braun