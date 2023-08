Urlauberin stürzte bei Wanderung auf der Katrin 30 Meter ab

Die 69-Jährige war mit ihrer Familie per Seilbahn auf die Katrin gefahren, um dort den Rundweg "Feuerkögele" – eine eher gemütliche, rund 1,6 Kilometer lange Tour – zu begehen. Die fünfköpfige Wandergruppe kam allerdings nicht weit. Schon zehn Minuten nach dem Start von der Bergstation auf 1.400 Meter Seehöhe stolperte die Frau und stürzte rund 30 Meter über steiles Gelände ab. Laut Polizei überschlug sie sich dabei und prallte gegen einen Baumstamm.

Die Absturzstelle in steilem Gelände. Bild: Bergrettung Bad Ischl

Ihre Begleiter setzten die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde vor Ort medizinisch versorgt und dann von Bergrettung und Alpinpolizei mittels Trage zum Zwischenlandeplatz des Notarzthubschraubers bei der Katrinalm gebracht. Ein Bergung per Helikopter direkt an der UNfallstelle war aufgrund der Witterung nicht möglich. Die Frau wurde in das Salzkammergutklinikum Bad Ischl geflogen.

Ein Video zeigt den Einsatz der Bergretter:

