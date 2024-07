Urlauberin stürtzte bei Hallstatt mit E-Bike auf Wanderweg 15 Meter ab

Ein Urlauberpaar aus Tschechien, 69 und 67 Jahre alt, fuhr von Gosau mit ihren E-Bikes im Bereich Gosaumühle auf den Soleleitungsweg in Richtung Hallstatt. Die beiden dürften keinen anderen Weg Richtung Hallstatt gefunden haben und fuhren in Richtung Rudolfsturm. Im Bereich knapp unterhalb des Eingangs zum "Franz Josef Stollen" verlor die Frau gegen 14:00 Uhr am engen Wanderweg die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzte etwa 15-20 Meter über sehr steiles Gelände ab.

Der 67-jährige Mann stieg zu seiner Frau ab, half ihr wieder zurück auf den befestigten Wanderweg und verständigte die Seilbahnmitarbeiter der Salzbergbahn vom Unfall. Die alarmierten Einsatzkräfte des Bergrettungsdienstes Hallstatt und der Alpinpolizei Gmunden fanden die Verletzte nach kurzer Suche und leisteten Erste Hilfe.

Mittels Universaltrage wurde die Urlauberin vom Bergrettungsdienst auf die befestigte Forststraße abtransportiert, wo sie dem Roten Kreuz Bad Ischl übergeben werden konnte.

