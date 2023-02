Urlauber blieb mit Auto in Wanderweg stecken

Obwohl der Weg immer schmaler wurde und ungeachtet mehrerer Warnungen vorbeikommender Passanten setzte der Lenker seine Fahrt fort und gab sein Vorhaben erst auf, als er in einer Engstelle zwischen Felsen und Geländer mit seinem Fahrzeug steckenblieb. Der beschädigte Wagen wurde von der Feuerwehr St. Gilgen geborgen, der nicht betrunkene Deutsche wurde wegen Missachtung von Verkehrszeichen angezeigt.

In St. Gilgen kam es am Donnerstagabend nach einem folgenschweren Unfall zu einem weiteren Einsatz. Auf der B158 (Wolfgangsee-Straße) in Fahrtrichtung Fuschl war eine 71-jährige Salzburgerin mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und im Straßengraben gelandet. Die Lenkerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht werden musste. Der Alkotest verlief negativ. Im Einsatz waren das Rote Kreuz sowie die Feuerwehren Winkl und St. Gilgen mit insgesamt 30 Mann.

