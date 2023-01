Urgestein ging in Pension

Vergangenen Freitag verbrachte Edith Wimmer nach fast 37 Jahren ihren letzten Arbeitstag an der Kasse der Katrin Seilbahn in Bad Ischl und übergab die tadellos geführte Buchhaltung an ihre Nachfolgerin Iris Eder. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wurde mit einem Glas Sekt angestoßen und gefeiert. Geschäftsführer Johannes Aldrian, Betriebsleiter Robert Lindenbauer und das gesamte Team der Katrin Seilbahn bedankten sich bei Wimmer für die lange und zuverlässige Zusammenarbeit und wünschten ihr zum Abschied alles Gute.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper