Uraltes Handwerk mit dem Handy neu entdecken

SCHARNSTEIN. Im Museum Geyerhammer wird 400 Jahre altes Schmiedehandwerk mit modernster Technik vermittelt.

Spannende Information analog und digital aufbereitet Bild: ebra

Wenn das Museum Geyerhammer am Ufer der Alm am kommenden Wochenende erstmals in diesem Jahr wieder seine Pforten öffnet, erwartet die Besucher eine besondere Attraktion: Ihr Smartphone verwandelt sich in einen multimedialen Museumsführer. Wer bei den wuchtigen Schmiedehämmern das entsprechende Programm öffnet, erhält spannende Informationen über das Leben und die Arbeit der Sensenmacher, über die Technikgeschichte des Schmiedens und die Besonderheiten des Sensenstahls.

Möglich gemacht hat es das in Attnang-Puchheim ansässige Startup-Unternehmen XiBIT. Die innovative Firma entwickelt digitale Info-Guides, die wie geschaffen sind für Museen wie das Geyerhammer in Scharnstein. Wer sich die Gratis-App von XiBITT auf sein Mobiltelefon lädt, muss nur noch den QR-Code im Museum fotografieren, um das Programm zu starten. Sogar ein Sprecher begleitet den Besucher dann durchs Museum. Es handelt sich um Otto Clemens, den Sprecher der TV-Sendung "Universum" (niemand kennt seinen Namen, jeder kennt seine Stimme).

"Die Besucher lesen immer weniger Texte", sagt Ilse Schachinger, Obfrau des Kultur- und Heimatvereins. "Gleichzeitig stehen für Führungen immer weniger ehemalige Schmiede zur Verfügung. Da ist diese neue Art der Wissensvermittlung perfekt für uns." (ebra)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema