UPM-Kymmene-Chef mit neuer WKO-Aufgabe

Ernst Spitzbart, Geschäftsführer der UPM-Kymmene Austria GmbH in Steyrermühl, wurde zum neuen Vorsitzenden der Strategiegruppe "Energie und Klima" der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich bestellt. Der 57-Jährige folgt in dieser Funktion Erich Frommwald nach, der nunmehr als Spartenobmann der Industrie wirkt.

Spitzbart bringt durch seine internationale Erfahrung aus einem global agierenden Unternehmen der Bioökonomie eine umfangreiche Expertise mit. Diese wird der Standortgeschäftsführer der UPM-Kymmene mit Unternehmensschwerpunkten wie Papiererzeugung, Sägeindustrie, Rohstoffkreisläufe für Holz und Altpapier bis hin zu den vielfältigen Logistikketten und zum Betrieb einer Biomasse-Anlage künftig auch für die oö. Industrie unter Beweis stellen.

"Mir ist es ein großes Anliegen, dass in einem gemeinsamen Europa faire Wettbewerbsbedingungen für energieintensive Unternehmen geschaffen werden", sagt Spitzbart. "Die derzeitigen, speziell in Mitteleuropa geltenden Regelungen können – nicht nur in Krisenzeiten – zu wirtschaftlichen Bedrohungen führen."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Laakirchen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.