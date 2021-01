Unterstützung in bewegten Zeiten

An zwei Standorten – in Zell am Moos sowie in Bad Ischl – hat Petra Scherzer vor kurzem eine Psychotherapeutische Praxis eröffnet. Möglicherweise zu einem sehr geeigneten Zeitpunkt, wie sie selbst sagt: "Corona trifft viele im Kern – Psychotherapie kann helfen, denn immer mehr Menschen leiden unter psychischen Problemen, die sich in Form von leichtem Burnout, Depression oder familiären Problemen zeigen können."

Lebens- und Sozialberaterin Scherzer als Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision will Betroffenen die Möglichkeit geben, sich unter professioneller Hilfe den Problemen zu stellen. Sie führt seit einigen Jahren eine Praxis für Lebens- und Sozialberatung und erweitert nun ihr Angebot mit einer tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapeutischen Praxis an den beiden erwähnten Standorten: "Ich begleite Menschen in herausfordernden und bewegten Lebenssituationen."

Weitere Informationen und Kontakt: www.petrascherzer.at