“Unterstützt jetzt unsere heimischen Betriebe!“

Die roten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Bezirk Gmunden appellieren in einer gemeinsamen Erklärung an die Bevölkerung, auf Online-Käufe von Großkonzernen zu verzichten und stattdessen gerade jetzt die heimische Wirtschaft zu unterstützen. „Viele unserer Betriebe in den Gemeinden bieten beispielsweise Lieferdienste oder Gutscheine an“, sagt der Obertrauner Bürgermeister Egon Höll. „Zudem wurden bereits auch verschiedenste Plattformen zur Übersicht über die heimischen Angebote gegründet. Bitte nutzt diese auch!“

Aber auch an die Landesregierung wenden sich die SPÖ-Ortsoberhäupter im Salzkammergut. Zahlreiche Gemeinden würden Betriebe und die Bevölkerung bereits entlasten, indem sie Vorschreibungen in vielen Bereichen aussetzen. Es werden beispielsweise Elternbeiträge und Kindergartentransportgebühren ausgesetzt. Zudem wird in einigen Gemeinden die Kommunalsteuer auf Antrag für betroffene Betriebe ausgesetzt und Mieten für im Gemeindeeigentum befindliche Immobilien werden gestundet. „Wichtig wäre für die Gemeinden, dass das Land Oberösterreich den Gemeinden durch dementsprechende Erlässe hier mehr Spielraum gibt“, sagt Hallstatts Bürgermeister Alexander Scheutz. „Wir möchten betroffene Bürger und Betriebe deutlich stärker unterstützen, als wir es schon machen. Dazu fehlt uns leider oft die rechtliche Möglichkeit.“ Die Landesregierung könnte hier Wege freimachen, so Scheutz.

Aber auch an die Bevölkerung wenden sich die SPÖ-Lokalpolitiker. Leere Straßen und Ortszentren seien normalerweise kein Wunschzustand, gerade in dieser Notsituation aber schon, erklärt Bad Goiserns Bürgermeister Leopold Schilcher. „Ich möchte wirklich nochmal dazu ermuntern, sich weiterhin an die Maßnahmen zu halten“, so Schilcher. „Es geht erstens darum, unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern und zweitens ist es unsere Aufgabe, vor allem die ältere Generation vor dem Coronavirus zu schützen.“

Ein Ende der Krise sei derzeit nicht in Sicht, erklären die roten Bürgermeister. „Wir müssen uns weiterhin auf schwierige Zeiten einstellen, die Maßnahmen und die Auswirkungen der Krise werden uns noch länger beschäftigen“, kündigt Laakirchens Bürgermeister Fritz Feichtinger an. „Wir danken den Menschen, die unser System am Laufen halten und sich tagtäglich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Zeigen wir gemeinsam Solidarität und schauen wir aufeinander.“