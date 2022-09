Unterschriftenaktion für Railjet-Halt Vöcklabruck

Wie in den Salzkammergut-Nachrichten berichtet, sollen Railjets, die Premium-Schnellzüge der ÖBB, mit dem neuen Fahrplan ab Dezember dieses Jahres nicht mehr in Vöcklabruck halten. Für die Bezirksstadt kommt dies einer regelrechten Demütigung nahe. Bürgermeister Peter Schobesberger (SP) und sein Team riefen daher die Bevölkerung auf, für den Railjet-Stopp in Vöcklabruck und den Ausbau der Park-&-Ride-Parkplätze zu unterschreiben.

Binnen kürzester Zeit organisierte die Stadtgemeinde Vöcklabruck diese von allen im hiesigen Gemeinderat vertretenen Parteien getragene Petition. Bürger haben die Möglichkeit, direkt am Stadtamt Vöcklabruck ihre Unterstützung zu zeigen. "Ich richte mich an die Menschen im gesamten Bezirk", so Schobesberger in seinem flammenden Appell. "Bitte unterschreiben Sie für die Beibehaltung des Railjet-Halts in Vöcklabruck. Diese Sache geht uns alle an. Es geht um die Zukunft der Mobilität."

Die Petition ist bereits seit 9. September online aktiv. In den ersten beiden Tagen konnten bereits mehr als 3000 Unterschriften gesammelt werden. Schobesberger: "Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus, die binnen eines Tages diese Petition auf die Beine gestellt haben. Ich bin stolz, dass wir auch von Seiten der Politik mit größter Geschlossenheit für diese Sache einstehen."

Digitale Unterschriftmöglichkeit online auf www.voecklabruck.at