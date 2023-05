Unternehmerpaar kaufte historisches Aichergut

SEEWALCHEN AM ATTERSEE. Elisabeth und André Perschel, Gründer und Betreiber der internationalen Poledance-Marke „Dance Moves by Lis“, haben das Aichergut in Seewalchen gekauft. Das 1500 Quadratmeter große historische Gebäude soll künftig den privaten und geschäftlichen Mittelpunkt des Jungunternehmerpaares bilden.

„Mit dem Kauf dieses Juwels erfüllen wir uns einen lang gehegten Traum“, sagt Elisabeth Perschel. „Zum einen wollen wir hier wohnen, zum anderen haben wir nun genügend Platz, um unseren Firmensitz, ein Ärztezentrum, ein Poledance-Studio und eine Event-Location zu realisieren.“ Darüber hinaus werde es die Möglichkeit geben, Hochzeiten und Firmenevents zu veranstalten. Das Aichergut solle ein Ort der Begegnung bleiben.

