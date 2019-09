Unternehmen hilft Mitarbeitern beim Pkw-Abstellen

Der Spatenstich für den neuen Mitarbeiterparkplatz stellt die Umsetzung eines weiteren Meilensteins für den in der Zeller Ortschaft Haslau ansässigen Betrieb FN Neuhofer in der Erreichung der "Vision 2025" dar.

Als Basis für die geplanten umfassenden Investitionen in die Erweiterung bzw. Neubauten von Produktions-, Logistik- und Bürogebäuden am Standort in der Haslau fand am Montag der Spatenstich für einen großzügigen Mitarbeiterparkplatz statt. Mit einer Fläche von 5700 Quadratmetern werden hier rund 200 Pkw Platz haben, Ladestationen für Elektroautos sind ebenfalls vorgesehen. Im Zuge dessen wird auch die Firmeneinfahrt für Lkw verlegt und die Bundesstraße um zwei Linksabbiegerspuren erweitert – zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und um Staus insbesondere im Berufsverkehr zu vermeiden. Dieses Teilprojekt der "Vision 2025" soll bereits Mitte Dezember 2019 abgeschlossen sein. "Mit dem Parkplatz können wir unseren Mitarbeitern großzügige Abstellmöglichkeiten für ihre Pkw bieten", so Geschäftsführer Franz Neuhofer.